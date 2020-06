Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fahrzeugdiebe stehlen Touran - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Dresdener Ring 16./17.06.20

In der Nacht zum Mittwoch wurde im Wolfsburger Stadtteil Westhagen ein dreizehn Jahre alter VW Touran entwendet. Das in schwarz lackierte Fahrzeug auf einem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses im Dresdener Ring nahe der Einmündung zur Weimarer Straße gestanden, so der Besitzer. Der 37-Jährige hatte den Touran am Dienstagabend um 20 Uhr abgestellt und am Mittwoch gegen Mittag die Tat bemerkt. Der Pkw habe einen Wert von rund 2500 Euro, weise keine besonderen Kennzeichen auf, erläuterte der Wolfsburger. Zeugen des Diebstahls wenden sich bitte an die Polizei Wolfsburg unter der Rufnummer 05361-46460.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell