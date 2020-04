Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Holzstapel gerät in Brand - Polizei ermittelt

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Landgrabentrift 09.04.2020, 05.26 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am frühen Donnerstagmorgen ein Kaminholzstapel an einem Wohnhaus in der Straße Landgrabentrift in Brand. Die Polizei und Feuerwehr waren wenige Minuten später am Brandort und übernahmen sofort die Brandbekämpfung.

Gegen 06.22 Uhr hatten die 20 Kameraden der Feuerwehren aus Helmstedt und Emmerstedt das Feuer gelöscht und das gesamte Ausmaß der Flammen wurde sichtbar.

Im Verlauf des Brandes hatten die Flammen auf den gesamten Kaminholzstapel, die angrenzende Grünfläche und das Vordach des Hauses übergegriffen und dieses beschädigt.

Die Hausfassade und ein Fenster am Hausgiebel wurde ebenfalls durch die starke Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Menschen kamen bei dem Feuer zum Glück nicht zu Schaden. Insgesamt dürfte ein Schaden von etwa 10.000 Euro entstanden sein. Das Wohnhaus ist nach derzeitigem Kenntnisstand weiterhin bewohnbar.

Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können. Die Beamten gehen dabei von Brandstiftung aus und hoffen auf Nachbarn, Anwohner oder Passanten, die verdächtige Personen in der Nacht zum Donnerstag bis etwa 05.20 Uhr an dem Einfamilienhaus in der Straße Landgrabentrift beobachtet haben.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat in Helmstedt unter der Rufnummer 05351/521-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 204

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell