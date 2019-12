Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizei sucht wichtigen Zeugen zu Geldbörsen-Diebstahl aus Kleintransporter

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Dresdener Ring Ecke Stralsunder Ring 18.12.2019, 15.00-15.30 Uhr

Nach dem Diebstahl eines Portmonees mit Führerschein und 80 Euro Bargeld aus einem Mercedes Sprinter am Mittwochnachmittag im Stadtteil Westhagen bitten die Ermittler, dass sich ein wichtiger Zeuge mit der Polizeiwache unter Telefon 05361-46460 in Verbindung setzt. Den Ermittlungen nach beobachtete der Tatzeuge, wie sich zwei junge Tatverdächtige nahe des unverschlossenen Kleintransporters aufgehalten haben, während der 54 Jahre alte Fahrzeugbesitzer an einer nahen Baustelle arbeitete. Plötzlich sei das Duo auf einem Mofa in Richtung Stralsunder Ring davongefahren, berichtete der aufmerksame Zeuge dem 54-Jährigen. Die Tat habe sich zwischen 15.00 Uhr und 15.30 Uhr ereignet. Der unbekannte Zeuge habe das Mofa noch auf seinem Fahrrad bis zum Waldrand verfolgt, die mutmaßlichen Täter dann aber aus den Augen verloren. Erst danach habe der gesuchte Zeuge dem 54-Jährigen die Tat berichtet. Noch vor Eintreffen der Funkstreife setzte jedoch der tatkräftige Zeuge seinen Weg fort. Seine Beobachtungen sind für die Ermittlung sicher von Bedeutung, unterstreicht ein Beamter den Zeugenaufruf.

