Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Ehmen: Zwei Leichtverletzte und 32.000 Schaden bei Verkehrsunfall

Wolfsburg (ots)

Kreuzung Kreisstraße 73 Einmündung Landessstraße 321 bei Ehmen 25.09.19, 07.35 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall im morgendlichen Berufsverkehr wurden an der Kreisstraße 73 Einmündung Landessstraße 321 bei Ehmen eine 20 Jahre alte Polo-Fahrerin aus Wolfsburg und eine 48-jährige Golf-Fahrerin aus der Samtgemeinde Papenteich im Landkreis Gifhorn leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein insgesamt Schaden von 32.000 Euro.

Den Ermittlungen nach kam die 20-Jährige um 07.35 Uhr aus Ehmen, um an der Einmündung zur L 321 nach links in Richtung Wettmershagen einzubiegen. Hierbei wurde die in Richtung Wolfsburg fahrende Golf-Fahrerin auf der Landesstraße übersehen. Bei der folgenden Karambolage wurden die Fahrzeuge erheblich beschädigt, beide mussten abgeschleppt werden. Während die 48-Jährige ins Klinikum nach Wolfsburg zur weiteren ärztlichen Versorgung kam, wurde die 20-Jährige von Rettungssanitätern nur ambulant an der Unfallstelle betreut.

