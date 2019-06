Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Wohnung - Täter erbeuten Schmuck und Bargeld

Wolfsburg, OT Westhagen, Jenaer Straße 26.06.2019, 12.00 Uhr - 14.55 Uhr

Schmuck und Bargeld in noch festzustellendem Wert erbeuteten Unbekannte bei einem Einbruch in eine Wohnung in der Jenaer Straße. Die Tat ereignete sich am Mittwoch zwischen 12.00 Uhr und 14.55 Uhr. Nach bisherigem polizeilichem Kenntnisstand gelangten die Täter, vermutlich unter einem Vorwand, in das Treppenhaus des Mehrparteienwohnhauses. Hier begaben sie sich ins erste Obergeschoss und öffneten mit brachialer Gewalt die Wohnungstür. Anschließend betraten sie die dahinterliegenden Räumlichkeiten und durchsuchten diese, wie auch die darin befindlichen Möbel nach sich lohnender Beute. Nachdem sie diversen Schmuck und Bargeld erbeutet hatten verließen sie unerkannt den Ort des Geschehens. Die Polizei hofft darauf, dass die Unbekannten anderen Hausbewohnern aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

