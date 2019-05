Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Helmstedt - Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Wittenberger Straße/Leipziger Straße 19.05.2019, 18.55 Uhr

Am Sonntagabend, um 18.55 Uhr, ereignete sich in Helmstedt in der Wittenberger Straße ein Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Motorrades schwer verletzt wurde.

Zur genannten Zeit wollte eine 32 Jahre alte Frau aus Helmstedt mit ihrem Opel Astra, aus der Wittenberger Straße kommend, die Leipziger Straße in Richtung Schweriner Straße überqueren.

Dabei übersah sie jedoch einen von rechts kommenden Motorradfahrer auf seiner 125-er. Es kam zur Kollision zwischen PKW und Motorrad, wobei der 52 Jahre alte Kradfahrer stürzte und sich dabei schwere Verletzungen zuzog.

Der Helmstedter wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Sein Krad war nicht mehr fahrbereit.

Am Krad entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro, am Opel in Höhe von 5.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und dabei ein Verfahren gegen die Helmstedterin wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

