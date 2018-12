POL-MI: Einbruch in Reifenlager scheitert - Fotos der Tatmittel

2 weitere Medieninhalte

Kreis Minden-Lübbecke, Stadthagen, Rinteln, Diepenau, Sujlingen, Nienburg (ots) - Wie bereits berichtet (3. Dezember) versuchten in der Nacht zu Samstag bisher Unbekannte in ein Reifenlager in Petershagen-Lahde eindringen. Hierbei wurden sie vermutlich gestört und flüchteten vom Tatort. Dabei ließen sie einen Großteil ihres Arbeitsgerätes zurück.

Nun veröffentlicht die Polizei Fotos der Tatmittel und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern. Wer die Geräte erkennt oder sie eventuell auch Personen zuordnen kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Polizei in Minden.

