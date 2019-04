Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Zeugen gesucht - Joggerin von Mann belästigt

Wolfsburg (ots)

Allerpark, Bereich am Kolumbianischen Pavillon 21.04.2019, 09.30 Uhr

Die Polizei Wolfsburg sucht Zeugen zu einem Vorfall der sexuellen Belästigung im Bereich des Allerparks. Am Sonntagmorgen, um 09.30 Uhr, war eine 26 Jahre alte Frau aus Wolfsburg als Joggerin im Bereich des Allersees unterwegs. Als die Frau dabei in Sichtweite des Kolumbianischen Pavillons war, passierte sie laufenderweise einen ihr unbekannten Mann. Dieser lief ihr hinterher und machte dabei anzügliche und beleidigende Äußerungen zu der Frau. Weiterhin fasste er ihr dabei auch an das Gesäß. Die junge Frau reagierte jedoch resolut. Sie schrie den Unbekannten mehrfach an und versuchte auf sich aufmerksam zu machen. Der Mann kehrte daraufhin um und die Frau konnte in Richtung des Pavillons weiterlaufen. Da sie kein Mobiltelefon mit sich führte und keine Passanten in unmittelbarer Nähe zu sehen waren, konnte die Wolfsburgerin die Polizei erst verständigen, als sie wieder in ihrer Wohnung war. Eine daraufhin eingeleitete Fahndung verlief leider ohne Erfolg.

Der gesuchte Mann, dieser hat sich in der Nähe eines weißen VW Bus aufgehalten, wird wie folgt beschrieben:

- 25 bis 30 Jahre alt - 165 cm groß - Kräftige Gestalt - Schwarze, kurze Haare - Rundes Gesicht - 3-Tage-Bart, evtl. etwas länger - Bekleidet mit dunkler Arbeitskleidung

Zeugen, die eine Person mit dieser Beschreibung im Bereich des Allerparks gesehen haben, oder Hinweise auf einen dort haltenden weißen VW Bus geben können, werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle unter der Telefonnummer 05361-46460 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Henrik von Wahl

Telefon: +49 (0)5361 4646 204

E-Mail: pressestelle (@) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell