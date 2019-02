Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Räderdiebe unterwegs - Audi A betroffen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Westhagen, Halberstädter Straße 20.02.2019, 20.00 Uhr - 21.02.2019, 21.00 Uhr

Schon wieder haben Räderdiebe zugeschlagen. Diesmal erwischte es einen 23 Jahre alten Wolfsburger aus Westhagen. Der junge Fahrzeugbesitzer hatte seinen blauen Audi A4 am Mittwochabend gegen 20.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Halberstädter Straße abgestellt. Als er am Donnerstagabend gegen 21.00 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass Unbekannte alle vier Räder abmontiert und entwendet hatten. Den Audi haben sie auf Kanthölzern abgestellt zurückgelassen. Bei den entwendeten Felgen handelte es sich um graue 19 Zoll, Audi Rotor Felgen, mit Dunlop Winterbereifung. Durch den Diebstahl ist dem 23-Jährigen ein Schaden von 2.500 Euro entstanden.

Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

