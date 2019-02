Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Bewohner und Handwerker gerieten in Streit - 22-Jähriger verletzt

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, An der Bleiche 20.02.2019, 09.45 Uhr

Weil er sich durch Renovierungsarbeiten gestört fühlte ist ein 37 Jahre alter Helmstedter mit drei Bauarbeitern ist Streit geraten. Dabei wurde einer der Männer durch ein Messer verletzt. Gegen 09.45 Uhr waren die drei Handwerker im Alter von 21, 22 und 52 Jahren mit Renovierungsarbeiten in einem Wohnhaus in der Straße An der Bleiche beschäftigt. Als man im Treppenhaus mit dem dort wohnenden 37-Jährigen aufeinandertraf, geriet man in Streit, in dessen Verlauf der 37-Jährige ein Klappmesser zog und den 22 Jahre alten Handwerker am Bein verletzte. Die drei Handwerker zogen sofort die Polizei hinzu, die gegen den 37-Jähhrigen ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung einleitete. Der 22-Jährigen begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung, wo seine Wunde versorgt wurde. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell