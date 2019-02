Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Zigarettenautomat geknackt - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Velpke, Jasperallee 19.02.2019, 16.00 Uhr - 20.02.2019, 09.55 Uhr

Zwischen Dienstagnachmittag 16.00 Uhr und Mittwochmorgen 09.55 Uhr haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Jasperallee mit brachialer Gewalt geöffnet und sowohl Bargeld wie auch Zigaretten entwendet. Wie hoch der dabei entstandene Schaden ist wird derzeit ermittelt. Der Automat hängt an der Außenwand einer Eisdiele in der Jasperallee und ist dort frei zugänglich. Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Personen oder Geräusche wahrgenommen haben und bitten um Hinweise an die Polizeistation in Velpke, oder die Rufnummer 05351/521-0.

