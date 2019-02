Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Arteon aufgebockt - Räder entwendet

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Hageberg, Hagebergstraße 19.02.2019, 20.00 Uhr - 20.02.2019, 05.45 Uhr

Schon wieder haben Räderdiebe zugeschlagen. Diesmal erwischte es einen VW Arteon in der Hagebergstraße. Dessen 46 Jahre alter Besitzer hatte seinen weißen Wagen am Dienstagabend gegen 20.00 Uhr vor dem Wohnhaus unverändert stehen sehen. Ein Zeuge hatte am Mittwochmorgen gegen 05.45 Uhr den räderlosen und auf Backsteinen abgestellten Wagen bemerkt und die Polizei alarmiert. Diese nahm den Sachverhalt auf und informierte den verdutzten Eigentümer. Durch den Diebstahl der 19 Zoll großen Räder nebst Bereifung ist ein Schaden von 4.000 Euro entstanden. Zeugen, die Hinweise zu Tätern oder Tathergang bzw. dem Verbleib der Räder geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0 zu melden.

