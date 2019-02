Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Restaurant - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Fallersleben, Schulzen Hof 19.02.2019, 22.30 Uhr - 20.02.2019, 10.30 Uhr

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in ein Restaurant in der Straße Schulzen Hof eingebrochen. Dabei haben sie anscheinend keine Beute gemacht, allerdings einen Sachschaden verursacht, der sich auf mindestens 1.000 Euro belaufen dürfte. Die Tatzeit lässt sich zwischen Dienstagabend 22.30 Uhr und Mittwochmorgen 10.30 Uhr eingrenzen. Der Betreiber hatte am Mittwochvormittag den Einbruch bemerkt und unverzüglich die Polizei alarmiert. Nach bisherigem Kenntnisstand öffneten die Unbekannten gewaltsam ein Fenster welches zur Straße Am neuen Tor ausgerichtet ist und stiegen in einen dahinter befindlichen Lagerraum ein. Von dort gelangten sie in den Kellerbereich, wo eine Kegelbahn betrieben wird. Eine dort verschlossene Tür versuchen sie ebenfalls gewaltsam zu öffnen, wodurch die Tür stark beschädigt wird, aber den Versuchen der Einbrecher standhält. An einem im Flurbereich aufgehängten Zigarettenautomat versuchen sich die Täter ebenfalls, aber auch der hält ihren Aufbruchsversuchen stand. Letztendlich ließen sie von ihrem Einbruch ab und verließen die Lokalität durch das zuvor gewaltsam geöffnete Fenster. Die Polizei hofft darauf, dass Autofahrer, Anwohner oder Passanten verdächtige Personen beobachtet. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Fallersleben oder die Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell