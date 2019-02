Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Köhlerberg, Frauenteichstraße 20.02.2019, 16.30 Uhr - 20.45 Uhr

Zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Frauenteichstraße kam es am Mittwoch zwischen 16.30 Uhr und 20.45 Uhr. Ob und was dabei genau entwendet wurde steht derzeit noch nicht fest. Nach derzeitigem polizeilichem Ermittlungsstand gelangten die Täter auf das Grundstück und öffneten an der Gebäuderückseite gewaltsam eine Terrassentür. Anschließend gelangten sie ins Innere betraten und durchsuchten zunächst die Räume im Erd- und anschließend im Obergeschoss. Danach flüchteten sie unerkannt vom Ort des Geschehens. Die Polizei hofft darauf, dass die Täter beobachtet wurden und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

