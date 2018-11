POL-WOB: Skoda aufgebrochen - 2.000 Euro Schaden

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Kleiststraße 13.11.2018, 15.20 Uhr - 16.06 Uhr

Nicht schlecht staunte eine 55 Jahre alten Frau aus dem Landkreis Kitzingen, als sie am Dienstagnachmittag wieder zu ihrem Fahrzeug kam: Unbekannte hatten die Seitenscheibe ihres weißen Skoda Fabia zerstört und sämtliches Gepäck, nebst Handtaschen Portemonnaie, Mobiltelefonen und persönlichen Personaldokumenten entwendet. Dabei dürfte ein Gesamtschaden von rund 2.000 Euro entstanden sein. Die 55-Jährige hatte den Wagen gegen 15.20 Uhr in einer Parkbucht am Straßenrand abgestellt. Gut 45 Minuten später, gegen 16.06 Uhr erlebte sie die Bescherung. In diesem Zusammenhang weist die Polizei abermals darauf hin, auch bei noch so kurzer Abwesenheit vom Fahrzeug, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zu belassen. Die Polizei bittet darum, dass Zeugen, die verdächtige Personen oder Geräusche wahrgenommen haben, sich bei den Beamten in der Polizeiwache, Heßlinger Straße melden. Telefon: 05361/4646-0.

