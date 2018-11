POL-WOB: Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots) - Königslutter, OT Ochsendorf, Alte Dorfstraße 13.11.2018, 15.55 Uhr - 18.50 Uhr

Zwischen Dienstagnachmittag 15.55 Uhr und Dienstagabend 18.50 Uhr versuchten Unbekannte in ein Wohnhaus in der Straße Alte Dorfstraße einzubrechen. Die Täter begaben sich auf die rückwärtige Gebäudeseite und versuchten zunächst gewaltsam die Terrassentür zu öffnen. Als ihnen dieses misslang zerstörten sie kurzer Hand die Verglasung des Küchenfensters. Möglicherweise hat dieses so laute Geräusche verursacht, dass die Täter sich erschraken und von ihrem Vorhaben abließen, denn nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten sie nicht ins Hausinnere, sondern flüchteten unerkannt. Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn oder Anwohner verdächtige Personen oder Geräusche wahrgenommen haben und bitten um Hinweise an das Polizeikommissariat Königslutter, Rufnummer 05353/94105-0.

