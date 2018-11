POL-WOB: Wohnungseinbruch - Täter erbeuten Schmuck, Uhren und Bargeld

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, OT Teichbreite, Krähenhoop 12.11.2018, 11.30 Uhr - 18.50 Uhr

Unbekannte sind in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Straße Krähenhoop eingebrochen. Dabei erbeuteten sie nach ersten Feststellungen Schmuck, Armbanduhren und Bargeld in noch genau zu bezifferndem Wert. Der Einbruch ereignete sich am Montag zwischen 11.30 Uhr und 18.50 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei gelangten die Unbekannten über ein angrenzendes Gartengrundstück auf die Terrasse der im Hochparterre gelegenen Wohnung. Hier öffneten sie gewaltsam die Terrassentür und begaben sich ins Innere der Wohnung. Anschließend betraten und durchsuchten sie sämtliche Räume und die darin befindlichen Möbel nach sich lohnender Beute. Danach verschwanden sie unerkannt. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen an dem Mehrparteienhaus gesehen haben, sich bei den Beamten auf der Polizeiwache in der Heßlinger Straße zu melden. Telefon: 05361/4646-0.

