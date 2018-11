POL-WOB: Zeugen gesucht - Wohnhauseinbruch in Vorsfelde

Wolfsburg (ots) - Vorsfelde, Krummacker 12.11.2018, 16.45 Uhr-12.11.2018, 18.40 Uhr

Die Polizei Wolfsburg sucht Zeugen zu einem Einbruch, der sich am Montagnachmittag, in der Zeit von 16.45 Uhr bis 18.40 Uhr, im Krummacker in Vorsfelde ereignet hat. Die Täter nutzten die nur kurze Abwesenheit der Eigentümer aus und drangen gewaltsam über eine Terrassentür in das Haus ein. Hier durchsuchten sie alle Räume und entwendeten eine geringe Summe Bargeld, sowie Schmuck. Die Höhe des Sachschadens kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht angegeben werden. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatorts gesehen haben, werden gebeten sich bei der Wolfsburger Polizei unter der Rufnummer 05361-46460 zu melden.

