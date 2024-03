Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 12.03.2024.

Salzgitter (ots)

Täter drangen in die Räume einer Werkstatt ein.

Salzgitter, Bad, Nord-Süd-Straße, 09.03.2024, 17:00 Uhr-11.03.2024, 08:00 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft drang unter Gewaltanwendung auf eine Tür in den Keller der Werkstatt ein und entwendete im Tatverlauf mehrere Schachteln Zigaretten sowie Tabak. Es wurde ein Schaden in einer Höhe von mindestens 2.500 Euro verursacht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341 825-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell