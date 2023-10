Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 3. Oktober 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Zeugen nach Körperverletzung in Cramme gesucht

Mit deutlichen Blessuren ging ein körperlicher Angriff für einen 28-Jährigen aus, welcher sich am frühen Samstagmorgen in Cramme ereignet hatte. Gegen 03.30 Uhr war das Opfer dabei fußläufig im Bereich des Regenrückhaltebeckens in der Breiten Straße unterwegs. Aus einer Gruppe von vier Jugendlichen lief plötzlich einer der Halbwüchsigen auf den Mann zu und schlug ihm vollkommen grundlos mit der Faust ins Gesicht. Anschließend flüchteten die Teenager. Das Opfer wurde bei dem Angriff verletzt. Neben zwei ausgeschlagenen Zähnen erlitt es eine Platzwunde am Kinn. Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation Schladen, Tel.: 05335/92966-0.

92-Jähriger fährt 89-Jährige Ehefrau an

Ein tragischer Unfall ereignete sich am gestrigen Montagvormittag in Wolfenbüttel. Dabei beabsichtigte ein 92-jähriger Autofahrer auf einem Parkplatz an der Ahlumer Straße rückwärts einzuparken. Hierbei übersah der Senior ganz offensichtlich seine hinter dem Fahrzeug befindliche Ehefrau. Die 89-Jährige wurde von dem Mazda erfasst und stürzte zu Boden. Beim anschließenden Versuch, seiner Gattin beim Aufstehen zu helfen, kam auch der betagte Ehemann zu Fall. Beide Eheleute verletzten sich bei dem Geschehen und wurden stationär im Klinikum aufgenommen. Gegen den Unfallverursacher wurde von Amts wegen ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell