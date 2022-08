Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht PK Peine von Samstag, dem 06.08.2022, 12:00 Uhr, bis Sonntag, dem 07.08.2022, 12:00 Uhr

Peine (ots)

1. Custom Car Night in 31241 Ilsede

Am Samstag, dem 06.08.2022, in der Zeit von 18:00 Uhr bis 24:00 Uhr, fand im Gewerbepark, Ilseder Hütte in 31241 Ilsede, die "11. Custom Car Night" des VW & Audi Club Peine e.V. statt. Aufgrund vergangener Feststellungen von unerlaubten Umbaumaßnahmen wurden anlässlich der Veranstaltung gezielte Kontrollen zur Überprüfung der Bau- und Betriebsvorschriften durchgeführt sowie ein Informationsstand des Präventionsteams des PK Peine betrieben. Die polizeilichen Maßnahmen wurden neben den eigenen Kräften des PK Peine und der PSt Ilsede von der regionalen Tuningkontrollgruppe der PD Braunschweig unterstützt.

Die Veranstaltung wurde von ca. 2.500 Personen der örtlichen und überörtlichen Tuningszene besucht. Auf dem Veranstaltungsgelände wurden knapp 900 Fahrzeuge ausgestellt. Etwa 300 weitere Kraftfahrzeuge mussten aus Platzgründen abgewiesen werden und befanden sich im Nahbereich der Veranstaltung.

Insgesamt verlief die Veranstaltung störungsfrei und ohne besondere Vorkommnisse. Dennoch konnten durch die eingesetzten Kräfte zahlreiche Verkehrsordnungswidrigkeiten/ Straftaten festgestellt und entsprechende Verfahren eingeleitete werden. Hierbei führte u.a. eine 24-jährige männliche Person aus Goslar einen Pkw unter dem Einfluss berauschender Mittel, so dass ihm die Weiterfahrt untersagt wurde. Weiter wurde bei seinem 20-jährigen Beifahrer eine unbestimmte Menge Marihuana aufgefunden und beschlagnahmt. Darüber hinaus konnten zahlreiche Beanstandungen an Kraftfahrzeugen festgestellt werden, die zum Teil zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten.

2. Raub in 38124 Ilsede OT Ölsburg

Am Sonntag, dem 07.08.2022, gegen 02.50 Uhr, wurde in der Hostmannstraße in 31241 Ilsede OT Ölsburg ein 18-jähriger Peiner von einer größeren unbekannten Personengruppe zunächst bedrängt und im weiteren Verlauf mehrmals mit der Faust in das Gesicht geschlagen. Anschließend wurden dem Opfer unter der Anwendung von körperlicher Gewalt diverse persönliche Gegenstände im Wert von ca. 1.100 Euro entwendet.

Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Peine unter 05171-999-0 in Verbindung zu setzen

i.A.

Schulz, PHKin

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell