Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 07. August 2022

Wolfenbüttel (ots)

Zwei Automatenaufbrüche im Landkreis Wolfenbüttel

Freitag/Samstag, 05./06.08.2022, 20:00 Uhr - 09:37 Uhr

Bisher unbekannte Täter vergingen sich in der Nacht von Freitag auf Samstag an zwei im Landkreis Wolfenbüttel aufgestellten Automaten. Im ersten Fall wurde das Gehäuse eines in der Kommendestraße in Lucklum aufgestellten Lebensmittelautomaten gewaltsam aufgehebelt und darin befindliche Geldkassetten mit insgesamt ca. 200,- Euro Bargeld entwendet. An dem Automaten entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 10.000,- Euro. Im zweiten Fall wurde ein an einer Wand in der Schulstraße in Dettum angebrachter Zigarettenautomat entfernt und in einem nahegelegenen Waldstück abgelegt. Vermutlich am Ablageort wurde dieser gewaltsam durch die bisher unbekannten Täter geöffnet und darin befindliche Tabakwaren und Bargeld in unbekannter Höhe entwendet. Auch hier entstand Sachschaden in bisher unbekannter Höhe.

Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter 05331/933-0 oder die Polizei Cremlingen unter 05306/93223-0 entgegen.

Wittmar: Pkw entwendet

Freitag/Samstag, 05./06.08.2022, 18:00 Uhr - 09:00 Uhr

Bisher unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Freitag auf Samstag einen im Harzblick in Wittmar abgestellten Mercedes CLS 350 CDI. Der Wert des Fahrzeuges beträgt ca. 25.000,- Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter 05331/933-0 oder die Polizei Cremlingen unter 05306/93223-0 entgegen.

Pkw kommt von der Fahrbahn ab - Drei Personen verletzt

Sonntag, 07.08.2022, 04:30 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen kam es auf der Kreisstraße 513 zwischen Schöppenstedt und Groß Vahlberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Im Verlauf einer Rechtskurve kam der Pkw eines 20-jährigen Fahrzeugführers nach links von der Fahrbahn ab und blieb im Straßengraben liegen. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt, seine 20- und 17-jährigen Mitfahrer erlitten schwere Verletzungen. Alle Personen wurden zur Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste vor Ort abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7.000,- Euro. Da bei dem Fahrzeugführer eine Alkoholbeeinflussung in Höhe 0,75 Promille festgestellt wurde, wurde diesem eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde der Führerschein sichergestellt.

