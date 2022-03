Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 28. März 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Flöthe: Diebstahl aus LKW

Sonntag, 27.03.2022, gegen 16:30 Uhr

Während der kurzen Abwesenheit des Fahrers entwendeten bislang unbekannte Täter am Sonntagnachmittag aus der nicht verschlossenen Fahrerkabine eines LKW die darin befindliche Geldbörse samt Inhalt. In der Geldbörse befand sich neben diversen persönlichen Papieren auch Bargeld. Der entstandene Schaden wird auf rund 150 Euro geschätzt. Tatort: Autohof Flöthe an der A 36, Flöthe, Lindenstraße. Hinweise: 05331 / 933-0.

Heiningen: Verkehrsunfall, ein Autofahrer schwer verletzt

Sonntag, 27.03.2022, gegen 18:30 Uhr

Am Sonntag gegen 18:30 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 512, zwischen Flöthe und Heinigen, ein Verkehrsunfall, bei dem ein 21-jähriger Autofahrer schwer (keine Lebensgefahr) verletzt worden ist. Demnach kam der 21-Jährige mit seinem Renault beim Durchfahren einer Linkskurve zunächst nach rechts und im weiteren Verlauf nach links von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er dann schließlich mit einem Straßenbaum. Der 21-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Renault entstand Totalschaden, das Auto musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 8000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell