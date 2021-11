Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 22. November 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Schladen: Verkehrsunfall, Motorradfahrerin leicht verletzt

Montag, 22.11.2021, gegen 10:30 Uhr

Am Montagvormittag ereignete sich im Einmündungsbereich Bundesstraße 82 / Im Gewerbegebiet in Schladen ein Verkehrsunfall, bei dem eine 60-jährige Motorradfahrerin leicht verletzt worden ist. Demnach übersah ein 44-jähriger Fahrer eines Transporters vermutlich aus Unachtsamkeit beim Linkseinbiegen die bevorrechtigte Motorradfahrerin. Durch den Zusammenstoß und dem anschließenden Sturz verletzte sich die Motorradfahrerin leicht. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand lediglich geringer Sachschaden.

