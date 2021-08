Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 23. August 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Schöppenstedt: Lack eines parkenden PKW zerkratzt

Samstag, 21.08.2021, 21:30 Uhr, bis Sonntag, 22.08.2021, 11:30 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde der Lack eines zum Parken in der Straße In den Gärten in Schöppenstedt abgestellten PKW von Unbekannten zerkratzt. Der am VW Sharan entstandene Sachschaden wird auf zirka 1000 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei in Schöppenstedt unter 05332 / 946540.

Wolfenbüttel: Fahrer eines E-Scooters unter Betäubungsmitteleinfluss

Montag, 23.08.2021, gegen 03:00 Uhr

Am frühen Montagmorgen kontrollierte eine Streife der Polizei den 46-jährigen Fahrer eines E-Scooters der auf der Halberstädter Straße in Wolfenbüttel unterwegs war. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum. Dieser Verdacht bestätigte sich durch einen Schnelltest. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

