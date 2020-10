Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 9. Oktober 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Polizei Wolfenbüttel warnt erneut vor dem Auftreten falscher Polizeibeamter

Bei der Polizei Wolfenbüttel mehren sich wieder die Hinweise zum Auftreten, bzw. dem Anruf falscher Polizeibeamter. So meldete sich am 02. Oktober ein angeblicher Polizeibeamter bei einem 71-Jährigen aus Schöppenstedt. Er gab sich am Telefon als Kriminalhauptkommissar Kraft aus und gab an, dass es in Wohnortnähe vermehrt zur Feststellung von Falschgeld oder auch von falschem Gold gekommen sei. Daher würde nun die Polizei Geld und Goldbestände überprüfen. In der Folge hatte der 71-Jährige Bargeld und auch Gold an zwei angebliche Polizeibeamte zur Überprüfung übergeben. In den Folgetagen wurde vom Täter wiederum telefonisch mehrfach Kontakt aufgenommen und der Stand der angeblichen Überprüfungen mitgeteilt. Mehrere Tage später war dem Senior mitgeteilt worden, dass er sein Geld bei der Polizei Braunschweig wieder abholen könne. Erst hier stellte der Geschädigte fest, dass er Opfer eines Betruges geworden war.

Die Masche der Täter ist immer gleich, so versuchen sie ihre Opfer am Telefon unter verschiedenen Vorwänden, dazu zu bringen, Geld- und Wertgegenstände im Haus oder auf der Bank an einen Unbekannten zu übergeben, der sich ebenfalls als Polizist ausgibt. Dazu behaupten die Betrüger beispielsweise, dass Geld- und Wertgegenstände bei ihren Opfern zuhause oder auf der Bank nicht mehr sicher seien oder auf Spuren untersucht werden müssten. Dabei nutzen die Täter oft eine spezielle Technik, die bei einem Anruf auf der Telefonanzeige der Angerufenen die Polizei-Notrufnummer 110 oder eine andere örtliche Telefonnummer erscheinen lässt.

Tipps ihrer Polizei Wolfenbüttel:

- Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung. - Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis. - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche - Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten. - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

