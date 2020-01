Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 13.01.2020 für den Bereich Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Täter brachen in ein Wohnhaus ein.

Haverlah, Steinlah, Am Walde, 11.01.2020, 22:30 Uhr-12.01.2020, 09:00 Uhr. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein Fenster des Hauses aufgebrochen wurde. In dem Gebäude wurden anschließend zahlreiche Räume und Behältnisse durchwühlt. Derzeit ermittelt die Polizei, ob es zu einem Diebstahl kam. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500 Euro.

Unter Alkoholeinfluss stehender Radfahrer stürzte.

Salzgitter, Thiede, L615, 12.01.2020, 17:20 Uhr. Ein unter Alkoholeinfluss stehender 52-jähriger Radfahrer kam aus ungeklärter Ursache zu Fall und verletzte sich an den Händen und am Kopf. Ein angeforderter Rettungswagen versorgte den Mann. Bei dem Verletzten wurde ein Atemalkoltest durchgeführt, dieser ergab einen Wert von 1,9 Promille. Bei dem Radfahrer musste daher die Entnahme einer Blutprobe angeordnet werden.

Täter brachen in ein Schulgebäude ein.

Salzgitter, Lebenstedt, Dürerring, 10.01.2020, 18:30 Uhr-12.01.2020, 13:00 Uhr. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein Fenster zur Schule aufgebrochen wurde und die Täter somit einen Zugang zum Gebäude hatten. In dem Gebäude wurde zahlreiche Behältnisse und Räume durchsucht. Bei der Tat erbeuteten die Täter hauptsächlich elektronische Geräte und verursachten hierdurch einen Schaden von mindestens 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Pressestelle

Matthias Pintak

Telefon: 05341/1897104

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell