Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Mittwoch, 12. Juni 2019:

Salzgitter (ots)

Salzgitter-Lebenstedt: 16-jähriger Fußgänger bei Unfall verletzt

Dienstag, 11.06.2019, gegen 10:45 Uhr

Am Dienstagvormittag ereignete sich auf der Erich-Ollenhauer-Straße / Kurt-Schumacher-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 16-jähriger Fußgänger leicht verletzt worden ist. Demnach fuhr ein 41-jähriger Autofahrer in den Kreuzungsbereich ein und erfasste den Fußgänger, der bereits die Fahrbahn überquert hatte, sich plötzlich umdrehte und die Fahrbahn offenbar erneut überqueren wollte. Zu diesem Zeitpunkt zeigte die dortige Ampel Rotlicht für Fußgänger. Durch den anschließenden Zusammenstoß mit dem PKW stürzte der 16-Jährige zu Boden. Er musste mit Verletzungen mit dem Rettungsdienst in das städtische Klinikum gebracht werden. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von 4000,-Euro.

Salzgitter-Lebenstedt: Radfahrer bei Unfall verletzt

Dienstag, 11.06.2019, gegen 19:30 Uhr

Ein 16-jähriger Radfahrer ist am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Der Radfahrer kreuzte plötzlich die Straße Klunkau und stieß hierbei gegen einen vorbeifahrenden PKW. Durch den Anstoß verletzte sich der 16-jährige Radfahrer leicht, er wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. An den beteiligten Fahrzeugen war Sachschaden in Höhe von zirka 3000,-- Euro entstanden.

Salzgitter-Lichtenberg: zwei PKW aufgebrochen und Navigationsgeräte entwendet

Montag, 10.06.2019, bis Dienstag, 11.06.2019

In der Nacht von Montag auf Dienstag gelangten unbekannte Täter auf bislang unbekannte Art in einen geparkt in der Straße Wallmerkamp abgestellten roten VW Touran. Hier bauten sie das fest eingebaute Navigationsgerät aus und entwendeten es. Bereits in der Zeit zwischen Donnerstag, 06.06.2019 und Dienstag, 11.06.2019, gelangten unbekannte Täter ebenfalls auf unbekannte Art in einem geparkt in der Straße Zingel abgestellten grauen VW Golf Sportsvan und entwendeten das eingebaute Navigationsgerät sowie ein Steuergerät. Ein Tatzusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden. Zur entstandenen Schadenshöhe können keine näheren Angaben gemacht werden. Hinweise: 05341 1897-0.

Rückfragen bitte an:

Frank Oppermann

Polizei Salzgitter

Pressestelle



Telefon: 05341/1897104

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell