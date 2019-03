Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, B 54, Verkehrsgefährdung

Steinfurt (ots)

Am Montagvormittag (25.03.) haben Verkehrsteilnehmer bei der Polizei ein türkischer LKW gemeldet, der in Schlangenlinien fahrend auf der B 54 in Richtung Gronau unterwegs sein soll. Der LKW konnte in Ochtrup von einer Polizeistreife angehalten werden. Ein ebenfalls in Richtung Gronau fahrender Autofahrer erklärte den Beamten, dass der Fahrer des türkischen LKW's extrem dicht aufgefahren sei und dann überholt habe. Den weiteren Schilderungen zufolge, habe der LKW in Höhe der Anschlussstelle Bagno auf einer Sperrfläche zum Überholen von zwei LKW gesetzt. Da die Länge der Sperrfläche für den Überholvorgang nicht ausgereicht habe, sei der LKW auf die Gegenfahrbahn geraten. Ein entgegenkommender PKW, vermutlich ein grauen C-Max, habe auf den Standstreifen ausweichen müssen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Fahrer oder die Fahrerin dieses Fahrzeugs wird gebeten, sich bei der Polizei Steinfurt, Telefon 02551/15-4115, zu melden. Bei der Überprüfung des LKW-Fahrers sowie seines Fahrzeugs ergaben sich keine Hinweise auf Lenkzeitüberschreitung, Alkohol- oder Drogenkonsum. Wegen der Verkehrsverstöße musste der LKW-Fahrer eine Sicherheitsleistung erbringen.

