Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Verkehrsunfallflucht

Lengerich (ots)

Am Donnerstag (21.03.2019), gegen 06.50 Uhr, ereignete sich an der Einmündung Wiesenstraße/ Ringeler Straße ein Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Radfahrer aus Lengerich befuhr mit seinem Fahrrad die Wiesenstraße in Richtung Ringeler Straße. An der Einmündung beabsichtigte der 18 Jährige nach links auf die Ringeler Straße abzubiegen. Dabei kollidierte er mit einem blauen Kleinwagen, dessen Fahrer ebenfalls die Wiesenstraße befuhr und in gleiche Richtung abbog. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von 50 Euro. Der Fahrer des blauen Kleinwagens fuhr ohne anzuhalten weiter. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Pkw geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Lengerich, Telefon 05481/9337- 4515.

