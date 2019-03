POL-ST: Steinfurt/ Borghorst, Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen

Polizei Steinfurt

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht in mindesten sechs Fällen im Stadtgebiet von Steinfurt Borghorst Firmenfahrzeuge aufgebrochen und zum Teil wertvolle Werkzeuge und Maschinen entwendet. Es wurden vorwiegend Hilti Bohrmaschinen und Akkuschrauber entwendet. Der Gesamtschaden lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau beziffern. In allen Fällen wurden die Fahrzeuge aufgebrochen oder Scheiben eingeschlagen, um in das Innere zu gelangen. Allein der dabei entstandene Sachschaden beträgt einige tausend Euro. Die einzelnen Tatorte lagen in der Magdalenenstraße, Am Buchenberg, Tilsiterstraße, Sandweg und auf der Münsterstiege. In zwei weiteren Fällen wurden die Täter gestört und brachen ihr Vorhaben ab. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesen Kraftfahrzeugdelikten aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen in der Nacht von Dienstag (26.03.) auf Mittwoch gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/ 15 - 4115.

Die Polizei rät: Lassen Sie hochwertige Werkzeugmaschinen nicht im Wagen zurück! Prüfen Sie, welche Maschinen Sie an sicheren Orten in Gebäuden aufbewahren können. Kennzeichnen Sie die Maschinen und halten Sie die individuellen Gerätenummern fest! Stellen sie Firmenwagen/Transporter an sicheren Orten ab, am besten in Hallen oder Garagen. Wenn dies nicht möglich ist, unmittelbar an Wohngebäuden und an beleuchteten, gut einsehbaren Stellen! Melden Sie verdächtige Personen sofort der Polizei. Merken Sie sich die Kennzeichen der von den Verdächtigen benutzten Fahrzeuge!

