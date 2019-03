Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstahl

Rheine (ots)

Ein unbekannter Täter hat im Jakobi Krankenhaus aus einem Büroraum eine Digitalkamera und aus einem Behandlungszimmer ein Notebook entwendet. Der Diebstahl fiel am Dienstag (19.03.), gegen 06.00 Uhr, auf. Beide Geräte waren letztmalig am Montag (18.03.) in Gebrauch. Bei den entwendeten Geräten handelt es sich um medizinische Geräte, die für den Allgemeingebrauch nicht geeignet sind. Wie und wann der Täter die Geräte entwendete, ist zurzeit nicht bekannt. Eigene Nachforschungen im Jakobi Krankenhaus verliefen bislang ergebnislos. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Diebstahl aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/ 938 - 4215.

