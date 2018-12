POL-BOR: Bocholt - Anhaltender Vandalismus

Bocholt (ots) - Schäden hinterlassen haben in der jüngsten Vergangenheit Unbekannte zum wiederholten Mal, nachdem sie in ein leerstehendes Gebäude an der Osterstraße in Bocholt eingebrochen sind. Feststellen ließen sich unter anderem zerbrochene Fensterscheiben und eine Feuerstelle im Inneren. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

