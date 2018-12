POL-BOR: Gescher - Bei Betriebsunfall schwer verletzt

Gescher (ots) - Schwere Verletzungen hat ein 59-jähriger Dinslakener am Montag bei einem Arbeitsunfall in Gescher erlitten. Dazu war es gegen 07.45 Uhr in einem Betrieb am Grenzlandring gekommen, als der Mann mit Sägearbeiten beschäftigt war. Ersten Erkenntnissen zufolge ist ein Fremdverschulden als Ursache für den Unfall auszuschließen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in eine Universitätsklinik.

