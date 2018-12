POL-BOR: Borken - Sachbeschädigung an Verbrauchermarkt

Borken (ots) - Eheblichen Sachschaden haben Unbekannte am Wochenende in Borken-Burlo angerichtet. An einem Verbrauchermarkt an der Borkener Straße rissen sie eine Wandleuchte ab, warfen einen Schirmständer um und beschädigten zwei Fenster. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen Samstag, 22.00 Uhr, und Montag, 07.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

