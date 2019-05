Polizei Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Montag, 27. Mai 2019:

Salzgitter Lebenstedt: Reifen an vier parkenden PKW zerstochen

Samstag, 25.05.2019, 10:30 Uhr, bis Sonntag, 26.05.2019, 05:00 Uhr

Zwischen Samstagvormittag und Sonntagfrüh zerstachen bislang unbekannte Täter mit einem unbekannten spitzen Gegenstand jeweils den rechten vorderen Reifen von vier in der Suthwiesenstraße zum Parken abgestellter PKW. Betroffen waren ein Opel, ein Peugeot, ein Daimler-Benz sowie ein VW. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 800,-- Euro. Hinweise: 05341 / 1897

Salzgitter Bad: Sachbeschädigungen an parkenden PKW

Freitag, 24.05.2019, bis Sonntag, 26.05.2019

Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagabend zerkratzten unbekannte Täter den Lack von vier in Salzgitter Bad parkend abgestellter PKW. In zwei Fällen waren die PKW in der Straße Hinter dem Salze abgestellt. Hier waren zwei PKW Peugeot betroffen. Ebenso wurde der Lack eines VW und eines Renault zerkratzt. Hier waren die PKW im Dresdener Ring abgestellt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf zirka 3500,-- Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei unter 05341 / 8250

Telefon: 05341/1897104

