Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 27.05.2019

Salzgitter (ots)

Alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Am Montag, um 02:40 Uhr, kontrollierte eine Streifenbesatzung in Binder einen 55- jährigen PKW-Fahrer aus Baddeckenstedt, nachdem aufmerksame Zeugen die Polizei informiert hatten. Die Beamten stellten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,16 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass der 55- Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Es folgten eine Blutentnahme sowie die Einleitung mehrerer Strafverfahren.

7- Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Am Sonntag, um 10:40 Uhr, ereignete sich in der Straße "Vor der Burg" in Salzgitter - Gebhardshagen ein Verkehrsunfall. Ein 78- jähriger PKW-Fahrer aus Salzgitter befuhr die Straße "Vor der Burg" und wollte nach links in Richtung der Nord-Süd-Straße abbiegen. Hierbei übersah er einen 7-jährigen Radfahrer, welcher den Fußweg aus Richtung der Nord-Süd-Straße kommend befuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Radfahrer, wodurch dieser leicht verletzt wurde.

