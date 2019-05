Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 27.05.2019

Peine (ots)

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:20 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Rosenstraße in Peine einzubrechen. Sie scheiterten allerdings bei dem Versuch die Haustür aufzubrechen. Aus noch unbekannten Gründen ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Einbruch in Einfamilienhaus

Bislang unbekannte Täter brachen am Montag, gegen 00:40 Uhr, in einen Wohnhausanbau im Nachtigallenweg in Peine ein. Über ein gewaltsam aufgebrochenes Fenster gelangten die Täter in den Anbau und anschließend über den Keller in das angrenzende Wohnhaus. Es wurden diverse Wohnräume durchsucht. Im Obergeschoss wurde der Hauseigentümer durch die von den Tätern verursachten Geräusche geweckt. Als er im Flur nachschauen wollte, wurde er von einem Täter zurück in den Raum gestoßen und dadurch leicht verletzt. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde ein Tresor, Bargeld und Bankkarten entwendet. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine, Telefon 05171/ 9990, in Verbindung zu setzen.

