Containerbrand in Groß Ilsede Am Samstagnachmittag brannte auf dem Gelände der Grund- und Hauptschule ein Altpapiercontainer. Der Brand wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Groß Ilsede gelöscht. Da die Polizei von Brandstiftung ausgeht wird um Zeugenhinweise gebeten. Polizeistation Ilsede unter Tel. Nr. 05172/ 410930.

Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt Am Samstagmorgen hat sich in Woltorf an der Kreuzung Dungelbecker Straße/ Westerbergstraße/ Ellmerweg ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Der 55jährige Führer eines BMW aus Peine übersieht beim Überqueren der Dungelbecker Straße eine Fahrradfahrerin, die mit ihrem Rennrad in Richtung Dungelbeck unterwegs war. Die 46jährige Frau aus der Gemeinde Wendeburg stürzt bei dem Zusammenprall und zieht sich Gesichts- und Armverletzungen zu. Zum Glück trug die Frau einen Fahrradhelm, so dass die Verletzungen im Gesichtsbereich glimpflich verliefen. Sie wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen.

Körperverletzungen im Peiner Stadtgebiet Samstagnacht ereigneten sich im Stadtgebiet von Peine zwei Körperverletzungen. Auf dem Brauerei Hoffest gerieten Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes und ein Besucher aneinander. Neben dem Austausch von " verbalen Nettigkeiten" kam es auch zu wechselseitigen Körperverletzungshandlungen, so dass die Polizei mehrere Strafanzeigen fertigte. Im Bereich der St. Jakobikirche gerieten mehrere Männer in Streit, in dessen Verlauf ein 36jähriger Peiner zu Boden ging. Bei dem Sturz zog sich der Mann eine Kopfplatzwunde zu, die im Krankenhaus Peine behandelt werden musste.

