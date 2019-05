Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 26.05.2019

Salzgitter (ots)

Sachbeschädigung

In der Zeit von Freitag, 20.45 Uhr, bis Samstag, 07.10 Uhr, wurde im Dresdener Ring in Salzgitter-Bad die Motorhaube eines geparkten VW Golf durch bislang unbekannte Täter zerkratzt. Es entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Da die Kratzer ein verbotenes Symbol darstellten, wurden Verfahren wegen Sachbeschädigung sowie wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 05341/8250 bei der Polizei in Salzgitter-Bad zu melden.

Verkehrsunfall

Am Samstag um 13.48 Uhr kam es in der Straße Gittertor in Salzgitter-Bad zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Der 17-jährige Salzgitteraner fuhr auf dem Gehweg und war offensichtlich durch sein Handy abgelenkt. Dabei stieß er gegen den Pkw eines 44-jährigen Fahrzeugführers aus Salzgitter, der aus einer Ausfahrt über den Gehweg auf die Straße Gittertor einbiegen wollte. Der Fahrradfahrer verletzte sich leicht an der Hand, der Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro.

Inverkehrbringen von Falschgeld

Am Samstag um 18.40 Uhr bezahlte ein bislang unbekannter Täter an einem Kiosk in der Rumburger Straße in Salzgitter-Gebhardshagen mit einem offensichtlich gefälschten 20-Euro-Schein. Der falsche Geldschein wurde sichergestellt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 05341/8250 bei der Polizei in Salzgitter-Bad zu melden.

Brennendes Wahlplakat

Am Samstag um 20.35 Uhr wurde der Polizei ein brennendes Wahlplakat an der Kreisstraße 32 zwischen Salzgitter-Bad und Salzgitter-Gitter gemeldet. Durch eine Zeugin wurden zwei männliche Personen am Vorfallsort gesehen, die kurz darauf von der Polizei in Salzgitter-Bad festgestellt wurden. Ob es sich bei den beiden 16-jährigen aus dem Landkreis Wolfenbüttel um die Täter handelt, steht derzeit nicht fest. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet, der Schaden beträgt ca. 100 Euro.

