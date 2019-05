Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariates Salzgitter-Bad vom 11.05.2019, 09.00 Uhr, bis 12.05.2019, 09.00 Uhr

Salzgitter (ots)

Einbruch in Brandruine Zeit: Samstag, 11.05.2019, 21:30 Uhr Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Marktstraße Hergang: Am 11.05.2019, um 21:30 Uhr, meldet ein aufmerksamer Zeuge der Polizei, dass sich zwei Personen unberechtigt in der Brandruine Marktstraße Ecke Klesmerplatz aufhalten. Nach Eintreffen der Polizei flüchten zwei männliche Täter aus den Räumlichkeiten eines ehemaligen Cafes. Ein Täter kann nach kurzer Verfolgung vor Ort vorläufig festgenommen werden, es handelt sich um einen 33-jährigen ohne festen Wohnsitz. Der zweite Täter ist flüchtig und konnte auch im Rahmen einer Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Im Verlauf der Ermittlungen zum Tathergang wird festgestellt, dass die Täter sich widerrechtlich Zugang zu dem Gebäudekomplex verschafften, welcher u.a. auf Grund Einsturzgefahr gegen Betreten besonders gesichert ist. Ob Diebesgut erlangt werden konnte, ist u.a. Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen.

