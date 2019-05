Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 11.05.2019

Salzgitter (ots)

Versuchter Einbruchdiebstahl, Salzgitter-Thiede, Frankfurter Straße, Donnerstag, 09.05.2019, 19:00 - 22:10 Uhr

Unbekannter Täter versuchte am Donnerstagabend zwischen 19:00 und 22:10 Uhr zwei Außentüren einer Kfz-Werkstatt an der Frankfurter Straße in Salzgitter-Thiede aufzuhebeln. Der oder die Täter ließen aus unbekannten Gründen von ihrem Vorhaben ab, sodass die Türen zwar beschädigt, aber die Räumlichkeiten nicht betreten wurden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Anschließend verließ der Täter das Gelände unerkannt.

Sachbeschädigung / Hausfriedensbruch, Salzgitter-Lebenstedt, An der Windmühle, Donnerstag, 09.05.2019, 22:00 Uhr, - Freitag, 10.05.2019, 06:30 Uhr

Unbekannte Personen stiegen in der Nacht zu Freitag über eine Dachluke in ein Nebengebäude des Kranich-Gymnasium ein und betraten die dortigen Räumlichkeiten. Gegenstände wurden nicht entwendet. Beim Einsteigen wurden jedoch mehrere Dachziegel beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Es wurden Strafverfahren gegen unbekannt eingeleitet.

Sachbeschädigung, Salzgitter-Lebenstedt, Chemnitzer Str., Donnerstag, 09.05.2019, 17:00 Uhr, - Freitag, 10.05.2019, 07:30 Uhr

Durch unbekannte Personen wurde im Zeitraum vom späten Donnerstagnachmittag bis Freitagmorgen eine Fensterscheibe eines Geschäftshauses an der Chemnitzer Straße in Salzgitter-Lebenstedt beschädigt. Aufgrund der festgestellten Spurenlage ist davon auszugehen, dass eine Schraubenmutter auf unbekannte Art und Weise gegen die Fensterscheibe geschleudert wurde und diese dadurch beschädigt worden ist. Die Schadenshöhe wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Auch in diesem Fall wurde ein Strafverfahren gegen unbekannt eingeleitet.

Sachbeschädigung an Pkw, Salzgitter-Lebenstedt, Wildkamp, Samstag, 11.05.2019, ca. 02:30 Uhr

Durch aufmerksame Zeugen wurden am frühen Samstagmorgen zwei Personen beobachtet, die sich an mehreren Pkw auf einem Parkplatz am Wildkamp in Salzgitter-Lebenstedt zu schaffen machten. Im weiteren Verlauf wurde festgestellt, dass an zwei abgestellten VW Golf jeweils ein Reifen zerstochen war. Die beiden Personen flüchteten zunächst. Ein 21-jähriger Tatverdächtiger konnte jedoch im Nahbereich durch eine Polizeistreife angetroffen werden. Die zweite Person ist weiterhin flüchtig. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Der Tatverdächtige wurde im Anschluss aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Urkundenfälschung / Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Salzgitter-Engelnstedt, Gesellensteig, Freitag, 10.05.2019, 19:15 Uhr

Eine Polizeistreife kontrollierte am Freitagabend einen Pkw in Salzgitter-Engelnstedt. Der 52-jährige Fahrer aus Salzgitter war zuvor mit seinem nicht zugelassenen VW Polo unterwegs. An dem Pkw waren Kennzeichen mit einem gefälschten Zulassungsstempel angebracht. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

