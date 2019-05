POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.05.2019. Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Fahrrad fordert in Salzgitter-Thiede zwei leicht verletzte Personen.

Polizei Salzgitter

Salzgitter, Thiede, Eisenhüttenstraße, 06.05.2019, 05:25 Uhr.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es im Bereich Eisenhüttenstraße/Industriestraße-Nord zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Radfahrer. Auf Grund der am Unfallort durchgeführten Ermittlungen sei der 39-jährige Radfahrer auf einem Waldweg in Richtung Eisenhüttenstraße gefahren, um diese zu queren. Zur gleichen Zeit sei ein 60-jähriger Fahrer eines Motorrades auf der Eisenhüttenstraße in Richtung Salzgitter-Thiede gefahren. Auf der Eisenhüttenstraße kreuzten sich beide Fahrzeuge und es kam zum Zusammenstoß. Hierbei verletzten sich beide Fahrer leicht, an den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Beide Fahrer mussten für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Motorrad musste von einem Abschleppunternehmen abgeschleppt werden. Derzeit ermittelt die Polizei, wie es zum Unfall kam. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter-Lebenstedt unter der Rufnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

