Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 06.05.2019

Peine (ots)

Altkleider fingen Feuer

Am Sonntag, gegen 12:15 Uhr, geriet in der Woltorfer Straße Ecke Hans- Gallinis- Straße aus bislang unbekannter Ursache ein Müllsack mit Altkleidern in Brand. Durch das Feuer wurde eine angrenzende Hecke sowie ein in unmittelbarer Nähe befindlicher Altkleidercontainer beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 50 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine, Telefon 05171/ 9990, in Verbindung zu setzen.

PKW beschädigt

Bislang unbekannte Täter beschädigten zwischen Samstag, 08:00 Uhr, und Sonntag, 16:00 Uhr, einen in der Schmedenstedter Straße in Peine abgestellten Ford Transit. Die Heckscheibe wurde durch die Täter eingeschlagen sowie der Lack an der linken Fahrzeugseite zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.

Person von PKW eingeklemmt

Am Sonntag, gegen 19:15 Uhr, ereignete sich in der Mühlenstraße in Edemissen ein Verkehrsunfall. Eine 43- Jährige aus Edemissen stellte unmittelbar nach Verlassen ihres Fahrzeugs fest, dass dieses ins Rollen geriet. Bei dem Versuch das Fahrzeug am weiteren wegrollen zu hindern, wurde sie zwischen dem Fahrzeugheck und einem Betonpfeiler eingeklemmt. Die Edemisserin wurde verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

Stephanie Schmidt

Telefon: 05171/ 999-222

E-Mail: stephanie.schmidt@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell