POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 5. Mai 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Verkehrsunfall mit eingeklemmter und verletzter Person

Wolfenbüttel-Wendessen, Leipziger Allee (B79), So., 05.05.2019, ca. 12.10 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntagmittag in Wendessen. Eine 48jährige Führerin eines Pkw BMW fuhr aus einer Seitenstraße in die Leipziger Allee ein. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw VW eines 66jährigen, bevorrechtigten, Pkw-Führers. Der Pkw VW wurde Infolge des Aufpralls nach links geschleudert und stieß gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Dieser wurde wiederum gegen einen, neben der Fahrbahn vor einer Garage geparkten Pkw, geschoben. Der Führer des Pkw VW wurde bei dem Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er wurde vermutlich schwer,jedoch nicht lebensgefährlich, verletzt. Der Pkw VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B79 in Wendessen voll gesperrt werden.

