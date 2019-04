Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Dienstag, 9. April 2019:

Salzgitter (ots)

Salzgitter-Gebhardshagen: parkender PKW beschädigt

Samstag, 06.04.2019, 11:00 Uhr und Montag, 08.04.2019, 07:00 Uhr

Zwischen Samstagmittag und Montagfrüh trat ein bislang unbekannter Täter vermutlich mit seinem Fuß mehrfach gegen einen im Bodenbacher Ring abgestellten PKW Skoda Fabia. Durch die Tritte wurde zumindest die Beifahrertür eingedellt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 300,-- Euro geschätzt. Hinweise: 05341 / 1897-0.

Salzgitter-Lebenstedt: Heckscheibe eines PKW eingeschlagen

Montag, 08.04.2019, zwischen 12:30 Uhr und 14:30 Uhr

Bislang nicht ermittelte Täter schlugen vermutlich mit einem unbekannten Gegenstand Die Heckscheibe eines zum Parken auf dem Parkplatz eines Discounters in der Neißestraße abgestellten PKW Hyundai ein. Der entstandene Sachschaden wird mit zirka 1000,-- Euro angegeben. Tatzeit: Montag, 08.04.2019, zwischen 12:30 Uhr und 14:30 Uhr. Hinweise: 05341 / 1897-0.

Salzgitter-Hallendorf: alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Montag, 08.04.2019, gegen 16:45 Uhr

Am Montagnachmittag kontrollierte eine Streife der Polizei Salzgitter einen 52-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades, der in der Straße Rodekamp unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung beim Fahrer fest. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,54 Promille. Zudem ergab die weitere Kontrolle, dass der 52-Jährige nicht im Besitz des erforderlichen Führerscheines ist. Eine Blutprobenentnahme, die Untersagung der Weiterfahrt sowie die Einleitung eines Strafverfahrens waren die Folgen.

Salzgitter-Bad: Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Montag, 08.04.2019, gegen 16:35 Uhr

Am Montagnachmittag ereignet sich auf der Nord-Süd Straße, Höhe Feuerwache, ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt worden sind. Demnach beabsichtigte ein 80-jähriger Autofahrer mit seinem PKW von der Nord-Süd-Straße nach links in die Engeroder Straße abzubiegen. Hierbei übersah er vermutlich aus Unachtsamkeit das vorrangberechtigte entgegenkommende Auto eines 76-jährigen Fahrers. Durch den Zusammenstoß wurden der 80-jährige mutmaßliche Unfallverursacher, sowie der 76-Jährige und seine 73-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der 76-Jährige und seine Beifahrerin mussten mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von zirka 14.000,-- Euro, sie mussten abgeschleppt werden.

