Polizei Gütersloh

POL-GT: Werkzeug aus zwei Kleintransportern gestohlen

Gütersloh (ots)

Rietberg (CK) - In der Zeit von Samstagabend (29.03., 16.00 Uhr) bis Montagmorgen (01.04., 07.30 Uhr) öffneten bislang unbekannte Täter gewaltsam zwei Renault Kleintransporter, die im Ortsteil Mastholte auf dem Parkplatz vor einer Firma an der Lippstädter Straße abgestellt worden war. Aus dem Innenraum wurden verschiedene hochwertige Werkzeuge gestohlen, womit die Täter in unbekannte Richtung flüchteten.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesen Diebstählen machen? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort oder in der Nähe gesehen oder kann sonst Hinweise geben?

Angaben dazu nimmt die Polizei in Rheda-Wiedenbrück unter der Telefonnummer 05242 4100-0 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell