Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 9. April 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Fahrrad während des Einkaufs gestohlen

Montag, 08.04.2019, zwischen 19:30 Uhr und 19:40 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten am Montagabend innerhalb von nur zehn Minuten ein unverschlossen auf dem Parkplatz eines Discounters in der Wendessener abgestelltes Fahrrad, während die Eigentümerin des Rades beim Einkauf war. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Trekkingrad der Marke Pegasus im Wert von zirka 400,-- Euro. Hinweise: 05331 / 933-0.

Sickte: Lack eines parkenden PKW zerkratzt

Freitag, 05.04.2019, 13:00 Uhr, bis Montag, 08.04.2019, 07:00 Uhr

Am vergangenen Wochenende wurde der Lack an der Beifahrerseite eines parkenden Ford Fiesta in blau auf gesamter Länge zerkratzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1000,-- Euro geschätzt. Tatort: Sickte, Tiefe Straße. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Autofahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Dienstag, 09.04.2019, gegen 00:50 Uhr

Am frühen Dienstagmorgen kontrollierte die Polizei Wolfenbüttel einen 20-jährigen Autofahrer, der mit seinem Auto in der Ludwig-Richter-Straße unterwegs war. Hier ergab ein Test, dass der 20-Jährige vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutprobenentnahme sowie die Untersagung der Weiterfahrt wurden untersagt. Zudem wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Wolfenbüttel: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Montag, 08.04.2019, gegen 20:15 Uhr

Eine 53-jährige Autofahrerin übersah am Montagabend beim Rechtsabbiegen von der Bahnhofstraße in die Goslarsche Straße vermutlich aus Unachtsamkeit eine 15-jährige Radfahrerin, die ebenfalls auf der Bahnhofstraße unterwegs war. Durch die Kollision stürzte die Radfahrerin zu Boden und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell