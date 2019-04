Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Montag, 8. April 2019:

Salzgitter (ots)

Salzgitter - Bad: Brand eines Wohn- und Geschäftshauses

Montag, 08. 04.2019, gegen 18:55 Uhr

Am frühen Montagabend geriet gegen 18:55 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ein Wohn- und Geschäftshaus in der Altstadt von Salzgitter-Bad, Klesmerplatz, in Brand. Das Feuer hat nach derzeitigem Sachstand auf ein weiteres Haus übergegriffen. Die Löscharbeiten durch zahlreiche Feuerwehreinsatzkräfte dauern an. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befanden sich keine Bewohner in den brandbetroffenen Häusern, auch gibt es bislang keine Erkenntnisse über verletzte Personen. Nach Beendigung der Löscharbeiten werden die Spezialisten der Polizei die Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache aufnehmen. Weitere Angaben, auch zum entstandenen Sachschaden, können derzeit nicht gemacht werden.

