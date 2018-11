POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 26.11.2018. Pkw flüchtete vor Polizei und verursachte Unfall, offensichtliche Ursache könnte Alkohol- und Drogeneinfluss sein. Weitere Straftaten.

Salzgitter (ots) - Pkw entzog sich der Polizeikontrolle und verursachte Unfall, Fahrer stand offensichtlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss und hatte keinen Führerschein.

Salzgitter, Konrad-Adenauer-Straße.

Wolfenbüttel, Dr. Heinrich-Jasper-Straße.

26.11.2018, 02:45 Uhr.

Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Salzgitter beabsichtigte, den Fahrer eines weißen Opel Astra in Salzgitter in der Konrad-Adenauer-Straße zu kontrollieren. Nachdem der 21jährige Salzgitteraner offensichtlich die Beamten bemerkt hatte, versuchte er sich der Kontrolle zu entziehen. Hierzu erhöhte er stark seine Geschwindigkeit und missachtete auf seiner Flucht mehrere Ampeln, die für seine Fahrtrichtrichtung Rotlicht zeigten. Bei seiner Flucht erreichte er Geschwindigkeiten, die teilweise auch innerorts einen Wert von über 150 km/h erreichten. Die Beamten konnten unter Nutzung von Blaulicht und Martinshorn den Flüchtenden verfolgen. Seine Flucht verlief über die Industriestraße Mitte, die Heinrich-Büssing-Straße, die B 248 bis zur Dr. Heinrich-Jasper-Straße in Wolfenbüttel. Der Fahrer fuhr zeitweilig auf der Gegenfahrbahn. Trotz Haltezeichen der Polizei stoppte der Fahrer nicht. Im Einmündungsbereich Frankfurter Straße/Dr. Heinrich-Jasper-Straße ereignete sich schließlich der Verkehrsunfall. Der Pkw kollidierte mit einem Ampelmast und einer Hauswand. Der Fahrzeugführer musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Bei der Überprüfung des Mannes bestand der Verdacht, dass dieser offensichtlich unter Drogen- und Alkoholeinfluss den Wagen geführt hatte. Ihm mussten daher Blutproben entnommen werden. Zudem ergaben die Ermittlungen, dass er offensichtlich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Sowohl am Pkw, am Ampelmast als auch an der Hauswand entstanden Schäden. Über die Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Bei dem Unfall wurde der Fahrer verletzt. Es erfolgte eine ärztliche Untersuchuchung im örtlichen Krankenhaus. Zur Schwere der Verletzungen können derzeit keine Angaben gemacht werden. Gegen den Fahrzeugführer leitete die Polizei zahlreiche Ermittlungsverfahren ein. Der beschädigte Pkw musste von einem Abschleppunternehmen abgeschleppt werden. Falls es in diesem Zusammenhang Zeugen und weitere Geschädigte gibt, werden diese gebeten, sich mit der Polizei in Wolfenbüttel in Verbindung zu setzen.

